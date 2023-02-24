Ahmed Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hodzic 15 Aralık 2000 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Hodžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hodzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Hodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hodzic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Travnik

Ahmed Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hodzic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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