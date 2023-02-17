Ahmed İljazovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed İljazovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed İljazovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed İljazovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed İljazovski 31 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed İljazovski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Ahmed İljazovski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed İljazovski'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 1 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed İljazovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed İljazovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed İljazovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed İljazovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hellerup IK U19

1 Temmuz 2015 yılında Hellerup IK

1 Şubat 2016 yılında Herlev IF

1 Temmuz 2016 yılında Hellerup IK

1 Ocak 2019 yılında Brönshöj BK

1 Temmuz 2019 yılında Skovshoved

2 Eylül 2020 yılında Hvidovre

Ahmed İljazovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed İljazovski şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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