Ahmed İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed İsaiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed İsaiah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed İsaiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed İsaiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed İsaiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed İsaiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed İsaiah 10 Ekim 1995 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed İsaiah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Ahmed İsaiah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed İsaiah'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed İsaiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed İsaiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed İsaiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed İsaiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GD Ribeirão

1 Temmuz 2015 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2016 yılında Vilaverdense

1 Temmuz 2018 yılında Gil Vicente

15 Ocak 2021 yılında Varzim

30 Haziran 2021 yılında Gil Vicente

11 Ağustos 2021 yılında SC Covilhã

10 Şubat 2022 yılında Zira FK

16 Ağustos 2022 yılında Kapaz PFK

Ahmed İsaiah kimdir

Ahmed İsaiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed İsaiah şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ribeirão 1968 FC

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Ahmed İsaiah nereli

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