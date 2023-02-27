Ahmed Januzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Januzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Januzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Januzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Januzi 8 Temmuz 1988 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Januzi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro - football yapmaktadır. Ahmed Januzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Januzi'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Januzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Januzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed Januzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Januzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında KS Besa

1 Şubat 2007 yılında Vorskla Poltava

23 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

7 Ağustos 2018 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2019 yılında FC Prishtina

27 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

1 Ağustos 2021 yılında KF Dukagjini

Ahmed Januzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Januzi şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmed Januzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Kosova Vushtrri (-2006)

Arnavutluk takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 27 numaralı formasıyla 28 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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