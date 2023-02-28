Ahmed Kalosha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kalosha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kalosha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kalosha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kalosha 7 Aralık 1998 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Khalil Hussein şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kalosha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Kalosha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kalosha'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kalosha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kalosha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Kalosha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kalosha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Ahmed Kalosha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kalosha şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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