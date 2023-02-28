Ahmed Kasem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kasem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kasem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kasem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kasem 25 Şubat 2000 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد قاسم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kasem Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kasem'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kasem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kasem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Kasem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kasem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Enppi SC

10 Ocak 2023 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2023 yılında Enppi SC

Ahmed Kasem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kasem şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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