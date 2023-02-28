Ahmed Kendouci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kendouci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Kendouci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Kendouci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Kendouci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kendouci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Kendouci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kendouci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kendouci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kendouci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kendouci 22 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da أحمد قندوسي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kendouci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JA Sport Concept yapmaktadır. Ahmed Kendouci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kendouci'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kendouci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kendouci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ahmed Kendouci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kendouci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında ES Sétif

28 Ocak 2023 yılında El Ahly

Ahmed Kendouci kimdir

Ahmed Kendouci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kendouci şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Kendouci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 6 numaralı formasıyla 13 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Kendouci nereli

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