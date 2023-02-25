Ahmed Khaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Khaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Khaldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Khaldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Khaldi 22 Temmuz 1998 tarihinde Kais şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Khaldi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Khaldi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Khaldi'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Khaldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Khaldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Khaldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Khaldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CRB Kais

4 Temmuz 2017 yılında O Médéa

25 Eylül 2020 yılında CA Batna

10 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

30 Temmuz 2022 yılında CS Constantine

Ahmed Khaldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Khaldi şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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