Ahmed Khaled kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Khaled Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Khaled adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Khaled Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Khaled 17 Ekim 1998 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد خالد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Khaled Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Khaled, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Khaled'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Khaled Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Khaled isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Khaled Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Khaled futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Enppi SC

10 Kasım 2020 yılında Aswan SC

31 Ağustos 2021 yılında Enppi SC

1 Eylül 2021 yılında A. Abou Kheir

22 Ocak 2022 yılında Aswan SC

Ahmed Khaled Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Khaled şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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