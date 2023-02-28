Ahmed Kouka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kouka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kouka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kouka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kouka 4 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Nabil Ashour şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kouka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Kouka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kouka'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kouka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kouka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Kouka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kouka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

Ahmed Kouka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kouka şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Kouka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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