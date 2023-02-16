Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kutucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kutucu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kutucu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kutucu 1 Mart 2000 tarihinde Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kutucu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Ahmed Kutucu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandhausen futbol takımında oynamaktadır. Sandhausen takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kutucu'nin Sandhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kutucu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmedkutucu/

Ahmed Kutucu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kutucu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Kutucu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kutucu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rot-Weiss Essen

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 U19

1 Şubat 2019 yılında Schalke

21 Ocak 2021 yılında Heracles Almelo

30 Haziran 2021 yılında Schalke

4 Temmuz 2021 yılında Başakşehir

12 Ocak 2022 yılında Sandhausen

30 Haziran 2023 yılında Başakşehir

Ahmed Kutucu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kutucu şuan Sandhausen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmed Kutucu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sportfreunde Haverkamp (2003-2006), Rot-Weiss Essen (2006-2011), FC Schalke 04 (2011-1/2019)

Türkiye takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.