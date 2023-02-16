Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kutucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Kutucu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kutucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kutucu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kutucu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kutucu 1 Mart 2000 tarihinde Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kutucu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Ahmed Kutucu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandhausen futbol takımında oynamaktadır. Sandhausen takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kutucu'nin Sandhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kutucu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmedkutucu/

Ahmed Kutucuboyu ve yaşı kaç

Ahmed Kutucu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kutucu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ahmed Kutucu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kutucu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rot-Weiss Essen

1 Temmuz 2011 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 U19

1 Şubat 2019 yılında Schalke

21 Ocak 2021 yılında Heracles Almelo

30 Haziran 2021 yılında Schalke

4 Temmuz 2021 yılında Başakşehir

12 Ocak 2022 yılında Sandhausen

30 Haziran 2023 yılında Başakşehir

Ahmed Kutucu kimdir

Ahmed Kutucu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kutucu şuan Sandhausen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportfreunde Haverkamp (2003-2006), Rot-Weiss Essen (2006-2011), FC Schalke 04 (2011-1/2019)

Ahmed Kutucu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Kutucu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları