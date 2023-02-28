Ahmed Madbouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Madbouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Madbouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Madbouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Madbouli 20 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد مدبولي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Madbouli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Representation Services yapmaktadır. Ahmed Madbouli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Madbouli'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Madbouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Madbouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Madbouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Madbouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Zamalek

31 Temmuz 2019 yılında Ismaily

Ahmed Madbouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Madbouli şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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