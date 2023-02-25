Ahmed Mammeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mammeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mammeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mammeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mammeri 25 Haziran 1997 tarihinde Boufarik şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mammeri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ahmed Mammeri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mammeri'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mammeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mammeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Mammeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mammeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2018 yılında WA Boufarik

13 Ağustos 2020 yılında CS Constantine

Ahmed Mammeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mammeri şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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