Ahmed Masoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Masoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Masoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Masoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Masoud 15 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد مسعود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Masoud Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Masoud'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Masoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Masoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Masoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Masoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2014 yılında El Masry

31 Temmuz 2015 yılında El Makasa

1 Ocak 2018 yılında El Masry

7 Ocak 2023 yılında Gaish

Ahmed Masoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Masoud şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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