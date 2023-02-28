Ahmed Mayhoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mayhoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mayhoub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mayhoub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mayhoub 3 Nisan 1996 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdelhamid Mayhoub şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mayhoub Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mayhoub'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mayhoub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mayhoub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Mayhoub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mayhoub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Kasım 2020 yılında Wadi Degla

17 Temmuz 2022 yılında La Viena FC

10 Ekim 2022 yılında El Mahalla

Ahmed Mayhoub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mayhoub şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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