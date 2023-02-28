Ahmed Meteb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Meteb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Meteb kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Meteb ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Meteb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Meteb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Meteb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Meteb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Meteb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Meteb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Meteb 1 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد متعب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Meteb Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Meteb, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Meteb'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Meteb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Meteb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Meteb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Meteb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında El Makasa

5 Eylül 2021 yılında Eastern Company

21 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında Eastern Company

Ahmed Meteb kimdir

Ahmed Meteb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Meteb şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Meteb nereli

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