Ahmed Mogni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mogni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mogni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mogni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mogni 10 Ekim 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mogni Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AY-Agency yapmaktadır. Ahmed Mogni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mogni'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mogni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mogni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Mogni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mogni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Évry FC

1 Temmuz 2014 yılında Paris FC B

20 Ekim 2015 yılında Paris FC

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında ACBB

1 Temmuz 2019 yılında AF Bobigny

1 Temmuz 2020 yılında FC Annecy

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Jeunesse Esch

Ahmed Mogni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mogni şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Mogni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Komorlar takımında 20 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

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