Ahmed Mohamed Kerroum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mohamed Kerroum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mohamed Kerroum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mohamed Kerroum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mohamed Kerroum 27 Haziran 2000 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mohamed Kerroum Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ahmed Mohamed Kerroum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mohamed Kerroum'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mohamed Kerroum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mohamed Kerroum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Mohamed Kerroum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mohamed Kerroum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ASM Oran

5 Eylül 2020 yılında JS Kabylie

4 Ağustos 2022 yılında ASO Chlef

Ahmed Mohamed Kerroum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mohamed Kerroum şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Mohamed Kerroum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U18 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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