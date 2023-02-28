Ahmed Mohsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mohsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mohsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mohsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mohsen 20 Mayıs 1994 tarihinde Damietta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد محسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mohsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Mohsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mohsen'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mohsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mohsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Mohsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mohsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Mansoura

1 Temmuz 2012 yılında Ghazl Domyat

1 Ağustos 2015 yılında Pharco FC

25 Temmuz 2016 yılında El Makasa

9 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

19 Eylül 2022 yılında Ismaily

Ahmed Mohsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mohsen şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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