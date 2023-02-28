Ahmed Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Mostafa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mostafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mostafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mostafa 21 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır,Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أحمد مصطفى şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mostafa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Mostafa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mostafa'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mostafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mostafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Mostafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mostafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2017 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2018 yılında Petrojet

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent

25 Ocak 2019 yılında Smouha

30 Haziran 2019 yılında KAA Gent

31 Ağustos 2019 yılında Abha

9 Ocak 2020 yılında KAA Gent

10 Ocak 2020 yılında Al-Adalah FC

30 Haziran 2020 yılında KAA Gent

31 Ekim 2020 yılında Ismaily

1 Ekim 2022 yılında Smouha

Ahmed Mostafa kimdir

Ahmed Mostafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mostafa şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Mostafa nereli

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