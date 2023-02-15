Ahmed Qasem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Qasem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Qasem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Qasem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Qasem 12 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Qasem Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avanti Nordic yapmaktadır. Ahmed Qasem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Qasem'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Qasem Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ahmed Qasem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Qasem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Qasem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Motala AIF

18 Ocak 2021 yılında Elfsborg

Ahmed Qasem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Qasem şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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