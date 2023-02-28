Ahmed Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Ramadan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ramadan 23 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Ramadan Mohamed şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ramadan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Ahmed Ramadan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ramadan'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ramadan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Ramadan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ramadan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2016 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

31 Aralık 2018 yılında El Ahly U21

1 Ocak 2019 yılında Wadi Degla

23 Kasım 2020 yılında El Ahly

1 Eylül 2021 yılında Smouha

31 Ağustos 2022 yılında El Ahly

14 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Ahmed Ramadan kimdir

Ahmed Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ramadan şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Ramadan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Ramadan nereli

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