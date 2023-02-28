Ahmed Reda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Reda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Reda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Reda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Reda 15 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Reda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Reda'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ahmed Reda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Reda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ocak 2023 yılında El Mahalla
30 Haziran 2023 yılında Wadi Degla
Ahmed Reda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Reda şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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