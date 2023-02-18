Ahmed Reda Tagnaouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Reda Tagnaouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Reda Tagnaouti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Reda Tagnaouti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Reda Tagnaouti 5 Nisan 1996 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أحمد رضى التغناوتي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Reda Tagnaouti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PDP s.r.l.Pasqualin D’Amico Partners yapmaktadır. Ahmed Reda Tagnaouti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 27 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Reda Tagnaouti'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Reda Tagnaouti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Reda Tagnaouti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed Reda Tagnaouti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Reda Tagnaouti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RS Berkane

12 Ocak 2017 yılında Wydad AC

30 Haziran 2017 yılında RS Berkane

27 Temmuz 2017 yılında Wydad AC

29 Temmuz 2017 yılında Ittihad Tanger

30 Haziran 2018 yılında Wydad AC

Ahmed Reda Tagnaouti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Reda Tagnaouti şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmed Reda Tagnaouti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academie Mohamed VI

Fas takımında 22 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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