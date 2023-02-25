Ahmed Redha Houhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Redha Houhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Redha Houhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Redha Houhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Redha Houhou 15 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Redha Houhou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Redha Houhou'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Redha Houhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Redha Houhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Redha Houhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Redha Houhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında US Biskra

Ahmed Redha Houhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Redha Houhou şuan US Biskra takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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