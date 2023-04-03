Ahmed Reyed Mawla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Reyed Mawla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Reyed Mawla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Reyed Mawla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Reyed Mawla 28 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Katar,Sudan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Reyed Mawla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Reyed Mawla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Reyed Mawla'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Reyed Mawla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Reyed Mawla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Reyed Mawla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Reyed Mawla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Duhail Res.

Ahmed Reyed Mawla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Reyed Mawla şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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