Ahmed Sabeha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sabeha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sabeha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sabeha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sabeha 9 Eylül 1999 tarihinde Monofiya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdelfattah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sabeha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Sabeha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Sabeha'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sabeha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sabeha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Sabeha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sabeha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında El Makasa

15 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Ahmed Sabeha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sabeha şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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