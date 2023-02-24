Ahmed Sabic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sabic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sabic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sabic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sabic 3 Mart 1998 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Šabić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sabic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Sabic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Sabic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sabic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sabic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Sabic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sabic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında OFK Gradina

25 Temmuz 2018 yılında HNK Orasje

1 Temmuz 2019 yılında TOSK Tesanj

26 Şubat 2020 yılında OFK Gradina

1 Temmuz 2022 yılında Br. Gracanica

Ahmed Sabic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sabic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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