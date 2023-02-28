Ahmed Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Said 3 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد سعيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Said Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Khaled Elzayat yapmaktadır. Ahmed Said, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Said'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Said isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Said Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

2 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

Ahmed Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Said şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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