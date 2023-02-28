Ahmed Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Samir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Samir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Samir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Samir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Samir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Samir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Samir 25 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Samir Mohamed şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Samir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed Samir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ahmed Samir'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Samir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Samir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Samir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Samir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zamalek

5 Ağustos 2015 yılında Ismaily

30 Haziran 2016 yılında Zamalek

2 Ağustos 2016 yılında El Masry

30 Haziran 2017 yılında Zamalek

9 Temmuz 2017 yılında Wadi Degla

1 Ocak 2018 yılında El Ittihad

12 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Gaish

Ahmed Samir kimdir

Ahmed Samir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Samir şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Samir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Samir nereli

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