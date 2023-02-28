Ahmed Samy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Samy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Samy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Samy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Samy 1 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد سامى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Samy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arab Africano yapmaktadır. Ahmed Samy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 23 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Samy'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Samy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Samy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Samy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Samy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında T. Beni Suef

3 Ağustos 2014 yılında El Makasa

1 Temmuz 2018 yılında Gaish

31 Ekim 2020 yılında El Makasa

23 Kasım 2020 yılında Pyramids FC

Ahmed Samy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Samy şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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