Ahmed Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sayed 20 Nisan 2002 tarihinde Giza şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Sayed Abdelnaby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sayed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Sayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 9 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Sayed'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2020 yılında El Ahly U21

9 Ekim 2022 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında El Ahly U21

Ahmed Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sayed şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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