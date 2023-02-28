Ahmed Shedid Kenawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Shedid Kenawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Shedid Kenawi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Shedid Kenawi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Shedid Kenawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Shedid Kenawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Shedid Kenawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Shedid Kenawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Shedid Kenawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Shedid Kenawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Shedid Kenawi 1 Ocak 1986 tarihinde Minya şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد شديد قناوى şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Shedid Kenawi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Shedid Kenawi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Shedid Kenawi'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Shedid Kenawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Shedid Kenawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Shedid Kenawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Shedid Kenawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında El Ahly

1 Temmuz 2008 yılında El Masry

1 Temmuz 2011 yılında El Ahly

3 Ağustos 2014 yılında Gaish

11 Ağustos 2016 yılında Aswan SC

1 Ağustos 2017 yılında Entag El Harby

31 Ekim 2020 yılında El Masry

5 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında Harras Hodoud

Ahmed Shedid Kenawi kimdir

Ahmed Shedid Kenawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Shedid Kenawi şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Shedid Kenawi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 23 numaralı formasıyla 12 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Shedid Kenawi nereli

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