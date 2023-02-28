Ahmed Sherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sherif 8 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد شريف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sherif Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed Sherif, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Sherif'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Sherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sherif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2021 yılında Pharco FC

Ahmed Sherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sherif şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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