Ahmed Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sobhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Sobhi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sobhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sobhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sobhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sobhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sobhi 26 Eylül 1994 tarihinde Banha şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Sobhi Afifi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sobhi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Sobhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Sobhi'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sobhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sobhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Sobhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sobhi kimdir

Ahmed Sobhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sobhi şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Ahmed Sobhi nereli

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