Ahmed Tarek Soliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Tarek Soliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Tarek Soliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Tarek Soliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Tarek Soliman 8 Nisan 2000 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد طارق سليمان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Tarek Soliman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Tarek Soliman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Tarek Soliman'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Tarek Soliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Tarek Soliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Tarek Soliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Tarek Soliman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2021 yılında El Makasa

20 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Ahmed Tarek Soliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Tarek Soliman şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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