Ahmed Tawfik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Tawfik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Tawfik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Tawfik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Tawfik 1 Ekim 1991 tarihinde Kafr Saqr şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد توفيق şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Tawfik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Ahmed Tawfik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Tawfik'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Tawfik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Tawfik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Tawfik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Tawfik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Zamalek U21

1 Temmuz 2013 yılında Zamalek

8 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

23 Ocak 2019 yılında El Ittihad

30 Haziran 2019 yılında Pyramids FC

1 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

22 Ocak 2023 yılında Pyramids FC

Ahmed Tawfik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Tawfik şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Tawfik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.