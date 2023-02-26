Ahmed Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Toure 17 Temmuz 1987 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ahmed Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Toure'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Africa Sports

1 Temmuz 2006 yılında Asante Kotoko

25 Temmuz 2008 yılında KSC Lokeren

4 Ağustos 2010 yılında Asante Kotoko

15 Ağustos 2012 yılında El Gouna

8 Kasım 2012 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2014 yılında Asante Kotoko

8 Eylül 2015 yılında Nejmeh SC

23 Ekim 2015 yılında Asante Kotoko

6 Eylül 2016 yılında Bechem United

1 Temmuz 2017 yılında ASEC Mimosas

1 Temmuz 2019 yılında AS Vita Club

1 Eylül 2020 yılında Kaloum

5 Ocak 2021 yılında Medeama

Ahmed Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Toure şuan Medeama SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 24 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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