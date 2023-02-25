Ahmed Walid Chouih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Walid Chouih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Walid Chouih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Walid Chouih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Walid Chouih 10 Şubat 1983 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Walid Chouih Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Walid Chouih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Walid Chouih'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Walid Chouih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Walid Chouih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Walid Chouih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Walid Chouih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2006 yılında USM Alger

1 Temmuz 2009 yılında MC Saida

1 Temmuz 2010 yılında JSM Bejaia

1 Temmuz 2011 yılında MO Constantine

1 Temmuz 2012 yılında CR Belouizdad

4 Temmuz 2014 yılında USM Bel Abbès

13 Ocak 2016 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2017 yılında RC Kouba

11 Temmuz 2019 yılında RC Arbaa

Ahmed Walid Chouih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Walid Chouih şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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