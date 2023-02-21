Ahmed Yaqoob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Yaqoob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Yaqoob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Yaqoob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Yaqoob 20 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Yaqoob Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajman Club futbol takımında oynamaktadır. Ajman Club takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Yaqoob'nin Ajman Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Yaqoob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Yaqoob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Yaqoob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Yaqoob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Yaqoob şuan Ajman Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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