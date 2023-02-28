Ahmed Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Yasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Yasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Yasser 27 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد ياسر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Yasser Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alhadaaf Sports yapmaktadır. Ahmed Yasser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 6 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Yasser'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Yasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Yasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Yasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Yasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında KV Turnhout

30 Haziran 2013 yılında Wadi Degla

15 Temmuz 2013 yılında Lierse SK

14 Ocak 2014 yılında Wadi Degla

1 Temmuz 2014 yılında El Masry

29 Ocak 2017 yılında Al-Mina'a SC

30 Haziran 2017 yılında El Masry

8 Eylül 2017 yılında Al-Mina'a SC

30 Haziran 2018 yılında El Masry

6 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

Ahmed Yasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Yasser şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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