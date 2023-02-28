Ahmed Yasser Rayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Yasser Rayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Yasser Rayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Yasser Rayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Yasser Rayan 24 Ocak 1998 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد ياسر ريان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Yasser Rayan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Ahmed Yasser Rayan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Yasser Rayan'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Yasser Rayan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmedrayan10/

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Ahmed Yasser Rayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Yasser Rayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ahmed Yasser Rayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Yasser Rayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında El Ahly

1 Ocak 2019 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında El Ahly

1 Ağustos 2019 yılında El Gouna

31 Ekim 2020 yılında El Ahly

10 Ocak 2021 yılında Cleopatra FC

11 Ağustos 2021 yılında El Ahly

12 Ağustos 2021 yılında Altay SK

30 Haziran 2022 yılında El Ahly

12 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Ahmed Yasser Rayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Yasser Rayan şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Yasser Rayan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 7 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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