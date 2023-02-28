Ahmed Yassin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Yassin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Yassin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Yassin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Yassin 7 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد ياسين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Yassin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed Yassin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Yassin'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Yassin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Yassin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Yassin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Yassin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında El Makasa

2 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

31 Ağustos 2021 yılında El Makasa

12 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

Ahmed Yassin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Yassin şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Yassin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 2 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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