Ahmed Yehia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Yehia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Yehia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Yehia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Yehia 15 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Yehia Abdelghani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Yehia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Yehia'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Yehia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Yehia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Yehia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Yehia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Entag El Harby

30 Ağustos 2021 yılında El Ittihad

16 Eylül 2022 yılında Future FC

Ahmed Yehia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Yehia şuan Future FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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