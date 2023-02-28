Ahmed Youssef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Youssef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Youssef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Youssef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Youssef 2 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد يوسف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Youssef Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed Youssef, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 19 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ahmed Youssef'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Youssef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Youssef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Youssef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Youssef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2016 yılında Enppi SC

15 Eylül 2019 yılında FC Masr

31 Ekim 2020 yılında Enppi SC

Ahmed Youssef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Youssef şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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