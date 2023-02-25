Ahmed Zaouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Zaouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Zaouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Zaouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Zaouche 27 Mayıs 1998 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Zaouche Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Zaouche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Zaouche'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Zaouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Zaouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Zaouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Zaouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında US Beni Douala

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

1 Eylül 2021 yılında Bordj Menaiel

13 Temmuz 2022 yılında RC Arbaa

Ahmed Zaouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Zaouche şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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