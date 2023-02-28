Ahmed Zola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Zola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Zola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Zola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Zola 7 Haziran 1993 tarihinde Helwan şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdelrahman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Zola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Zola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 20 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Zola'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Zola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Zola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Zola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Zola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2018 yılında Petrojet

20 Temmuz 2019 yılında Gaish

Ahmed Zola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Zola şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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