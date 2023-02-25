Ahmedine Daoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmedine Daoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmedine Daoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmedine Daoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmedine Daoudi 8 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmedine Daoudi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmedine Daoudi'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmedine Daoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmedine Daoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında St. Beaucairois
13 Ağustos 2022 yılında CR Belouizdad
Ahmedine Daoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmedine Daoudi şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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