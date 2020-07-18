Trabzonspor'un bir numaralı gündem maddesi olan CAS sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, kulübün transfer gündemine de değindi. TRT Spor'da Özgür Buzbaş'ın sunduğu Gündem Futbol Özel programında konuşan Başkan Ağaoğlu, "Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var" dedi.

"GELECEK SEZON İSKELETİ BOZMAYACAĞIZ"

Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezonun transfer politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. "4 oyuncu ile ön protokol imzalandığını belirten" Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Obi Mikel'in takımdan ayrılması önemli bir kayıp oldu. Her takımın ve oyuncunun kötü oynama hakkı var. Başarısız olduğumu hissettiğim anda görevi bırakırım. Aralık 2021'e kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur. Belki bir ya da iki iki futbolcu daha alabiliriz. 4-6 transfer yapacağız. Gelecek sezon kadro iskeletini bozmayacağız."

"ŞAMPİYONLUK ZORA GİRDİ"

Süper Lig'de Başakşehir ile olan şampiyonluk yarışında geçtiğimiz hafta büyük yara alan Trabzonspor, matematiksel olarak şansını devam ettiriyor. Şampiyonluk şansına ilişkin konuşan Ağaoğlu, "Şampiyonluk zora girdi evet. Son maçın son düdüğü çalana kadar bir şans vardır. Daha bu takım kupa finali oynayacak. 10 yıl sonra finale çıkmışız. Eleştiri olabilir. Eleştiriyi değerlendireceğiz tabii ki. Eleştiriye bakıp hata varsa onu tamir etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"CAS'TAN SONUÇ ALAMAZSAK İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un CAS süreci başlamıştı. Karar aşamasında olan dava, önümüzdeki iki hafta içinde açıklanacak. Bu sürece dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "CAS davasında önemli argümanlar sunduk. Herhangi bir intibamız yok. Dinleyen yargıçlardan biri İngiliz'di zaten onun yüzünden bir şey anlamak mümkün değil. Mahkemede UEFA avukatının tutumunu beğenmedim. UEFA bu mahkemede agresif davranıyor. Bence kaybettikleri iki davanın etkisi bu. Biz olumlu olacağına inanıyoruz. Olumsuz olursa CAS yolun sonu değil. İsviçre Federal Mahkemesi var" açıklamasını yaptı.