Ahmet Ağaoğlu: "UEFA gelirlerimizin bir kısmına el koydu"

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

UEFA'dan şu anda aldığımız para TFF'nin bize maç başları için verdiği paranın aynısı. Galibiyete 530 bin euro, beraberliğe 230 bin euro. UEFA gelirlerimizin bir kısmına da el koydu.. UEFA'nın kararını CAS'a taşıdık. UEFA, bizim ekonomimiz bozuk olduğu için bize yaptırım uyguluyor, ekonomizini düzeltin diyor. UEFA bize bunu söylerken de bizim ekonomimizi düzeltmemiz için gereken gelire el koyuyor. Bu mantık dışı.